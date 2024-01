Genoa-Torino, Juric: “Troveremo un ambiente infuocato, sarà una battaglia”

“Sarà una battaglia, una società che ha 28mila tifosi e con un entusiasmo pazzesco. Ci sono giocatori esperti e giovani, hanno costruito una bella squadra”. Ivan Juric, tecnico del Torino, in conferenza stampa presenta la trasferta di domani a Marassi contro il Grifone. “In casa non perdono da ottobre e c’è un ambiente infuocato, hanno anche fermato Juve e Inter – prosegue il tecnico -. Noi ci siamo avvicinati a quel gruppo là, dobbiamo viverla con entusiasmo e non con pressioni: dobbiamo porci l’obiettivo di fare sempre il massimo e diventare ancora più competitivi. Vogliamo fare una grande prestazione, mi piacerebbe fare punti dappertutto. Questa partita sarà tosta e difficile, ma vogliamo continuità di prestazioni e risultati per rimanere dove siamo”.