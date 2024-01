La Lega Serie A protagonista su TikTok: nuovi contenuti, focus sulla Primavera

La Lega Serie A rafforza la sua presenza su TikTok. Come si legge in una nota, a partire dal 12 gennaio, cercando “serie a” su TikTok, sarà possibile immergersi in una pagina dedicata per consultare i risultati aggiornati e scoprire i contenuti del profilo di @seriea, delle squadre di calcio, dei giocatori e dei broadcaster ufficiali.

“Inoltre, per tutta la durata della collaborazione – fa sapere la Lega -, il profilo @seriea, si arricchirà con contenuti esclusivi e format video originali che coinvolgeranno – tra gli altri – i protagonisti di alcune squadre del Primavera 1. Uno degli obiettivi sarà consentire a tutti – appassionati e non solo – di conoscere meglio i giovani talenti delle squadre”.

E ancora: “TikTok è casa dell’intrattenimento e, da sempre, il calcio è uno sport che unisce e diverte un pubblico sempre più ampio e curioso: così, TikTok e i suoi creator, porteranno i fan sul campo e anche nel dietro le quinte dei più importanti eventi sportivi legati a Serie A consentendo a tutti di entrare nella famiglia calcistica più grande d’Italia. Con questa collaborazione Lega Serie A rafforza la sua strategia digitale, diversificando e puntando a raggiungere nuove audience su tutte le piattaforme digitali attraverso contenuti sempre più innovativi”.