Kylian Mbappè, il retroscena della madre sul progetto benefico: “Niente sotto il 30%”

Kylian Mbappè visto da un’altra prospettiva. La madre del giocatore, Fayza Lamari, sua agente, ha rivelato dei retroscena sul rapporto lavorativo che li lega e sui progetti di natura benefica che il campione ha intrapreso da tempo. “Gli ho detto: ‘Non faccio niente sotto il 30%! Andrò in pensione e farò quello che fanno tutti gli altri: andrò in vacanza alle Maldive, ma non lavorerò per te!’“, ha rivelato in un’anteprima del programma “Envoyé Spécial”, che andrà in onda su France 2 il 18 gennaio. Il riferimento è ad una buona causa, il progetto “Inspired by KM”, un’associazione che mira ad aiutare 98 bambini a realizzare i loro progetti di vita. Come rivela Lamari, il 30% degli utili generati dalle aziende che fanno capo a Mbappé vengono donati a IBKM. “All’inizio gli avevo detto che sarebbe stato il 50%. Ma ne abbiamo parlato e siamo scesi al 30”, aggiunge. Nell’anticipazione di Le Parisien, Fayza Lamari si sofferma anche sul contratto milionario col Psg: “Non c’è nessuna colpa, nessuna vergogna. Se avessimo potuto prendere 10 miliardi, li avremmo presi perché è il sistema che lo vuole”.