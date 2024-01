Genoa-Torino 0-0, Buongiorno: “Mancata qualità davanti, contento per punto su questo campo”

“Forse ci è mancata un po’ di qualità in fase offensiva per vincere la partita, ma devo dire che alla fine io sono contento. La squadra ha dato tutto e abbiamo lottato su un campo difficilissimo, dove anche le big non sono riuscite a vincere. Ora ci riposeremo poi penseremo al Cagliari”. Queste le parole del difensore del Torino, Alessandro Buongiorno, a Dazn dopo il pareggio sul campo del Genoa: “Noi stiamo lavorando per migliorare ogni giorno, a partire dalla fase difensiva. Il clean sheet di oggi dimostra il nostro lavoro. Europa? Non ci pensiamo, vogliamo lavorare e migliorare partita dopo partita. Parole del presidente? Mi rendono orgoglioso, questa estate abbiamo fatto insieme a lui una scelta importante”.