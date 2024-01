Real Madrid, il preparatore Pintus: “Lavoriamo sulla resilienza. La squadra sta bene”

Preparatore atletico, fisioterapista, ricercatore in scienze dello sport. Quattro lauree e tre Champions League. E naturalmente membro dello staff di Carlo Ancelotti al Real Madrid. Non c’è persona migliore di Antonio Pintus per analizzare lo stato di forma dei Blancos in vista della finale di Supercoppa spagnola contro il Barcellona. “Stiamo molto bene fisicamente, lo abbiamo già visto nelle ultime partite. Giochiamo ogni tre giorni, ma la squadra sta reggendo molto bene”, ha sottolineato Pintus. “Quando guardo i giocatori mi piace molto vedere l’espressione sui loro volti per vedere come si sentono – aggiunge -. In un tempo supplementare come l’altro giorno li ho visti rilassati, ma con la voglia di vincere”. “Lavoriamo sulla resilienza, sulla capacità di reagire ad uno sforzo molto grande. Mi piace lavorare molto con le corse e anche senza palla perché riusciamo a personalizzare meglio il lavoro. Si vede se il giocatore arriva al massimo delle sue possibilità. Siamo di fronte a partite in cui i giocatori devono dare tutto, anche mentalmente”. Poi spiega: “Ci sono giocatori che sono più stanchi il giorno dopo la partita. È qualcosa di psicologico e fisiologico”, ha confessato Pintus, riferendosi forse all’assenza di Dani Carvajal nell’allenamento di ieri.