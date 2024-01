Napoli-Salernitana 2-1, Mazzarri: “Abbiamo ritrovato spirito e gioco. Voglio godermi questa vittoria”

“Abbiamo ritrovato anche il gioco oltre che lo spirito. La Salernitana ti aspetta davanti all’area di rigore, non era facile. Siamo anche stati penalizzati subito perché siamo andati in svantaggio alla loro prima uscita. Faccio i complimenti ai ragazzi perché hanno tenuto botta, sono rimasti tranquilli e hanno continuato a giocare”. Walter Mazzarri parla così ai microfoni di Dazn dopo il successo in extremis del Napoli ai danni della Salernitana. “Potevamo giocare un po’ più in verticale, ma a centrocampo avevamo Gaetano che giocava la prima da titolare e Cajuste che deve ancora adattarsi al nostro calcio. C’erano tante variabili che potevano demoralizzarci, ma siamo stati bravi perché abbiamo creato tanto”.

“Abbiamo concesso solo un paio di uscite, ma contropiedi pericolosi non ne abbiamo concessi. Siamo stati bravi nel recupero immediato della palla. Poi hanno trovato un grande gol con Candreva che queste reti ce le ha nelle corde”, ha proseguito il tecnico. “Supercoppa? Ci inizio a pensare stasera, il mio pensiero era risollevare la squadra oggi. Abbiamo fatto un bel ritiro, abbiamo potuto lavorare sul campo e si è visto. Ora voglio godermi questa fondamentale vittoria”, ha aggiunto. Sulle condizioni di Cajuste, uscito prematuramente per un problema fisico: “Sono preoccupato, è qualcosa di muscolare”.