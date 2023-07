Genoa-Tirol amichevole annullata per maltempo: cosa succede con le scommesse

I tifosi del Genoa speravano di poter assistere a una bella partita tra il Grifone e il Tirol, formazione dilettantistica locale, ma a Moena è scoppiato il finimondo con una tromba d’aria che ha provocato ingenti danni allo stadio e fatto crollare anche la torretta tv. L’arbitro ha deciso che non vi erano le condizioni per giocare e l’incontro è stato annullato: ma cosa succede con le scommesse? Scopriamolo assieme.

Dal momento che la partita non è mai iniziata ed è stata cancellata per avverse condizioni meteo, la quota diviene in automatico void, pertanto chi dovesse aver scommesso una singola su questa partita, o l’avesse inserita in una multipla, vedrà la quota divenire in automatico 1. Pertanto, per la singola vengono restituiti i soldi scommessi, nella multipla verrà eliminata questa partita e la vincita potenziale scalerà.