Juventus, Tuttosport: offerte dalla Turchia per Bonucci, ma il difensore aspetta Lazio o Roma

Leonardo Bonucci si sta allenando alla Continassa da ormai un paio di giorni ma il suo futuro è lontano dalla Juventus. Come anche confermato da Cristiano Giuntoli durante la sua conferenza stampa di presentazione, la dirigenza sta ascoltando le offerte e lo stesso sta facendo il calciatore. Il difensore e capitano della Nazionale ha iniziato a ricevere diverse offerte in particolare dalla Turchia, sia dal Fenerbahce che dal Galatasaray, ma Bonucci vorrebbe restare in Italia, riporta Tuttosport. E le due squadre che potrebbero a breve farsi vive solo le due della Capitale. Alla Lazio ritroverebbe Maurizio Sarri, ma anche la Roma potrebbe utilizzare la sua esperienza.