Genoa, Sturaro non rinnova e saluta: “Sognavo un finale diverso, vado via a testa alta”

Il Genoa è tornato a giocare in Serie A dopo una sola stagione di purgatorio, ma lo farà senza Stefano Sturaro, che dopo aver vissuto diversi anni al Grifone, prima e dopo l’esperienza alla Juventus, non ha trovato l’accordo per il rinnovo e andrà via a parametro zero. Il centrocampista ha salutato tutti, dall’ambiente alla società, con una lettera: “Salutarvi in questo momento non è facile. Ma vi voglio abbracciare per un’ultima volta. Grazie per tutti i momenti passati insieme, saranno sempre una parte di me. Nella mia testa sognavo un finale diverso, è inutile negarlo ma il calcio e la vita a volte ti fanno prendere delle strade differenti. Vado via felice e a testa alta, consapevole di aver sempre messo il Genoa e i miei compagni prima di ogni altra cosa. Grazie a tutte le persone che ho conosciuto in questo lungo viaggio e grazie a voi tifosi che mi avete supportato e sopportato come si fa con un figlio. Arrivederci caro Genoa”.