Diritti Tv Serie A: si va verso la conferma del weekend lungo. Ipotesi gare in chiaro su Mediaset

La lotta dei diritti tv della Serie A 2023/2024 va avanti con la Lega che pensa a come far coincidere il tutto. Si va verso la continuazione del weekend lungo di partite che, del resto, va avanti da un paio di anni ormai. Anche Mediaset, invece, potrebbe entrare nel giro della visione delle partite.

Come riporta La Gazzetta dello Sport, infatti, sarebbe al varo un progetto relativo ai diritti tv del prossimo quinquennio della Serie A. La Lega di A starebbe lavorando sul weekend lungo delle giornate di Serie A e quindi alla presentazione delle partite dal venerdì al lunedì. Per quanto riguarda la trasmissione delle partite, il progetto comprenderebbe 3 partite in esclusiva su DAZN, tre partite in coo-esclusiva targate Sky, con Mediaset che potrebbe essere inserita in un progetto eventuale di partite in chiaro.

L’altra strada, invece, parlerebbe di un’esclusione totale di Sky, con l’esclusiva assoluta lasciata a Dazn e con Mediaset che potrebbe prendere dalle due alle tre partite in giornate in chiaro. Tante quindi le ipotesi al varo, con la Lega che dovrà scegliere in tempi brevi.