Genoa: squadra in ritiro in Val di Fassa da lunedì 10

Al Centro Sportivo Signorini di Multedo secondo giorno insieme per tecnici, giocatori e staff del Genoa. Ripresa progressiva della preparazione prima della partenza per la Val di Fassa lunedì 10. Prime sessioni focalizzate su test fisici per rilevazioni e sviluppi del programma. Fino a sabato gli esami di valutazione vanno avanti con frequenza quotidiana, sotto il controllo dei preparatori atletici e degli specialisti provenienti da fuori sede. Giocatori, tecnici e staff si sono ritrovati a Villa Rostan per i primi passi della nuova stagione sportiva dopo il ritorno in Serie A. Sui campi dell’impianto il team ha lavorato a gruppi scaglionati.