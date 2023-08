Genoa, Sky Sport: vicinissimo l’arrivo di Messias dal Milan

In arrivo un colpo a sorpresa per il Genoa, che è molto vicino a chiudere l’operazione per l’acquisto di Junior Messias dal Milan. Stando a quanto riportato da Sky Sport ed in particolare da Gianluca Di Marzio, infatti, il brasiliano venerdì 11 agosto sosterrà le visite mediche con il club rossoblù e, in caso di buon esito, si procederà con la definizione dei dettagli tra le due società: “L’operazione è ancora da definire nelle prossime ore, con il club rossoblù che concluderà e definirà il tutto con il Milan nel caso del buon esito delle visite mediche”.