Quanto costa vedere il calcio in tv ? Per vedere tutto servono almeno due abbonamenti: i prezzi

La stagione calcistica è ormai alle porte. E, come ogni anno, decine di migliaia di appassionati studiano il modo più conveniente ed economico per vedere tutto in televisione e in streaming. Facciamo un riepilogo emittente per emittente con tutti i relativi prezzi per avere un quadro completo e totale.

DAZN STANDARD

Piano annuale con pagamento anticipato in un’unica soluzione, costa 299 euro e quindi €24,99 al mese con un risparmio di €16 al mese rispetto al piano mensile, per un totale di €192 all’anno.

Piano annuale a rate, con permanenza minima di 12 mesi: si paga di mese in mese con 12 rate da €30,99 al mese. Questo piano è disponibile solo per i clienti che pagano con carta di credito/debito o paypal, non tramite gli store digitali di Apple o Google.

Piano base: se si vuole mantenere la flessibilità di disdire con 30 giorni di preavviso, il costo mensile è di €40,99 al mese.

DAZN PLUS

Piano annuale con pagamento anticipato in un’unica soluzione, paghi €449 all’anno pari a €37,42 al mese con un risparmio di oltre €18 al mese rispetto al piano mensile ed un risparmio totale di oltre €222 all’anno.

Piano annuale a rate, con permanenza minima di 12 mesi, paghi di mese in mese con 12 rate da €45.99 al mese.

Piano mensile con possibilità di disdetta (30 giorni di preavviso) a €55.99 al mese.

Per chi volesse vedere i canali satellitari di Dazn sul decoder di Sky (Zona Dazn), dove trasmetteranno tutte le partite in esclusiva di Dazn, il prezzo è di 7,50 euro al mese per chi sottoscrive l’abbonamento dopo il 7 agosto 2023. Per chi era già abbonato prima di quella data il prezzo al listino rimane di 5 euro al mese.

SKY

Sky TV+Sky Calcio è in promozione a 14,90 euro al mese e ha un vincolo di 18 mesi. Questa offerta però non include le coppe europee (Champions League, Europa League e Conference League). Per questa c’è anche una combo: Sky TV + Sky Calcio + Sky Sport in promozione a 30,90 euro al mese (da listino sarebbe 35,90).

PRIME VIDEO

Prime Video che ha in esclusiva sedici partite della Champions League 2023/2024 (una partita ogni mercoledì) e la Supercoppa Europea del prossimo 16 agosto ha un costo di 4,99 euro con pagamento mensile oppure 49,90 con unico pagamento per tutto l’anno.

MEDIASET INFINITY

Mediaset trasmetterà in streaming tutte le partite di Champions League che ha anche Sky, con un pacchetto annuale che costa 69 euro, 5.75 euro al mese.

TIM VISION

Da segnalare anche ’offerta di TIM Vision, attivabile anche da chi non è cliente TIM: permette di vedere il piano base di DAZN e Infinity+ per la Champions League a 19,99 euro al mese fino al 31 dicembre 2023 (poi 29,99 euro al mese da gennaio 2024). Si può disdire in qualsiasi momento. Ed è anche l’offerta più conveniente in termini economici.