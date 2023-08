Conference League, il VAR presente anche in tutte le gare degli spareggi

La Conference League è pronta ai nastri di partenza con i turni preliminari che decreteranno via via le squadre che arriveranno a formare la fase a gironi. Per la competizione la UEFA ha deciso di impiegare il VAR anche nelle gare degli spareggi per testimoniare l’importanza delle partite e per evitare che ci siano errori arbitrali gravi.

Una piccola grande evoluzione anche per la Conference League, competizione nella quale anche la UEFA ha deciso di puntare, anche economicamente parlando, molto sulla competizione. Una scelta in linea comunque con le tendenze e con le scelte della UEFA che, anche per Champions League ed Europa League, ha impiegato il VAR nei turno preliminari.