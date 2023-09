Fiorentina, Pradè: “Biraghi speriamo non sia nulla di grave, Nzola tornerà a segnare”

Daniele Pradè, ds della Fiorentina, ha parlato al sito ufficiale del club al termine della partita pareggiata in casa del Frosinone: “Speriamo che su Biraghi non sia nulla, sennò saremo corti nel ruolo. Il capitano ha la caviglia gonfia, domani faremo gli accertamenti. Abbiamo prodotto tanto oggi ma esci con rammarico. Questa era una partita che andava vinta. A Nzola mancano solo i gol. Non è sereno per questo e gli stiamo vicino. E’ un giocatore forte e sono sicuro che si sbloccherà”.