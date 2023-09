Inter, Inzaghi: “Obbligati a vincere lo Scudetto? Sembra che dobbiamo vincere anche gli Europei…”

“Sino a tre partite fa si diceva che l’Inter era peggiorata visto che aveva perso giocatori importanti, dopo queste tre partite sembra che l’Inter debba vincere anche l’Europeo anche se lo giocherà l’Italia e non l’Inter”. Con queste parole l’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, risponde a chi dà i nerazzurri favoriti per vincere lo Scudetto. “Tre settimane fa leggevo altro – ha proseguito l’allenatore piacentino nella conferenza stampa di vigilia del derby con il Milan – Non è assolutamente un problema, è giusto che l’Inter abbia l’ambizione di fare più partite possibili. Anche l’anno scorso abbiamo cercato di raggiungere il massimo, raggiungendo finali. Speriamo di fare 57 partite anche quest’anno. Noi siamo all’Inter per vincere trofei e regalare soddisfazione ai tifosi”.

“Sappiamo tutti l’importanza della partita e cosa rappresenta il derby – ha aggiunto Inzaghi – Non è stata la preparazione delle altre partite, sappiamo che dobbiamo convivere con le soste. Sanchez lo vedrò solamente oggi, Cuadrado ieri l’ho visto abbastanza sereno. Domani mattina farò delle scelte solo ed esclusivamente per questa partita”. Su Leao: “Chiaramente sarà un osservato speciale, è un grandissimo giocatore che in questi anni ha fatto benissimo e cercheremo di prendere delle contromisure. Quattro derby dello scorso anno? Sono orgoglioso di averli vinti e ci hanno regalato di vincere un trofeo e di raggiungere una finale storica. Ma in campo non vanno i precedenti”.

Sul confronto con Pioli: “Ci conosciamo da tanto tempo, c’è grandissima stima reciproca. Ognuno sta facendo la propria strada, io sono orgoglioso di quello che sto facendo qua sapendo che ho sempre dato tutto me stesso”. Infine su Frattesi reduce dalla doppietta in Nazionale contro l’Ucraina: “Come si tiene fuori un Frattesi così? Davide lo abbiamo voluto fortemente, si è inserito benissimo e lavora da due mesi molto bene. Sono molto contendo di dover fare delle scelte, l’anno scorso le scelte per un momento erano obbligate”, ha concluso.