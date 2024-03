Biathlon, risultati e classifica sprint maschile Soldier Hollow 2024: vince Perrot, sorpresa Botn a podio

Eric Perrot vince la sprint maschile (10km) di Soldier Hollow, Stati Uniti, valida per la Coppa del Mondo di biathlon maschile 2023/2024. Il francese chiude in 22:19.8 e batte il connazionale Jacquelin (+3.9). Fillon-Maillet rovina il tris transalpino mancando il giro di penalità, dopo gli errori nel primo poligono, e prende due minuti di penalità chiudendo fuori dai 20. Terzo posto per un miracoloso Botn. Il norvegese parte per terzultimo con il pettorale numero 98 e, centrando il doppio zero al poligono, chiude a 11 secondi dalla vetta trovando il primo podio stagionale. Ottavo atleta della Norvegia sul podio in stagione. Quarto posto per Laegreid (+12.9) che, nonostante lo zero mancato, si mette dietro lo svedese Samuelsson (+16.3) con il doppio zero. Miglior risultato in carriera per Campbell Wright, che chiude sesto a 20 secondi netti. Male i fratelli Boe con Tarjei settimo (+21.6) e Johannes fuori dai 15 a quasi un minuto (+58.1). Ottima prova di Tommaso Giacomel che, nonostante due errori al poligono (uno in piedi e uno a terra), è ottavo a 30.8. Con un errore in meno, molto probabilmente, sarebbe stato podio. Completano la top ten Christiansen (+32.9) e Kuehn (+33.4). Fuori dalla top 20 sia Hofer (+1:05.7) che Bionaz (+1:30.6), tutti e due con tre errori a testa. In classifica generale, Tarjei Boe accorcia su Johannes Boe.

LA TOP TEN

1. Perrot 22:19.8

2. Jacquelin (+3.9)

3. Botn (+11.3)

4. Laegreid (+12.9)

5. Samuelsson (+16.3)

6. Wright (+20.0)

7. Tarjei Boe (+21.6)

8. Giacomel (+30.8)

9. Christiansen (+32.9)

10. Kuehn (+33.4)