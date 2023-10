Olanda, i convocati di Koeman per la Francia: cinque gli “italiani”

Dopo questo weekend, il calcio internazionale dei vari campionati europei, si fermerà per la pausa nazionale che ci accompagnerà per i prossimi 15 giorni. Una delle partite più prestigiose sarà sicuramente il match fra Francia ed Olanda. Gli Orange di Koeman arriveranno in parte anche dalla nostra Serie A.

Questi i convocati di Koeman: Mark Flekken (Brentford/Eng), Bart Verbruggen (Brighton/Eng), Nick Olij (Sparta Rotterdam). Difensori : Nathan Aké (Manchester City/Eng), Daley Blind (Girona/Esp), Virgil van Dijk (Liverpool/Eng), Denzel Dumfries (Inter/Ita), Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen/Ger), Lutsharel Geertruida (Feyenoord), Quilindschy Hartman (Feyenoord), Micky van de Ven (Tottenham/Eng), Stefan de Vrij (Inter/Ita). Centrocampisti: Mats Wieffer (Feyenoord), Teun Koopmeiners (Atalanta/Ita), Tijjani Reijnders (AC Milan/Ita), Marten de Roon (Atalanta/Ita), Joey Veerman (PSV). Attaccanti: Steven Berghuis (Ajax Amsterdam), Wout Weghorst (Hoffenheim/Ger), Steven Bergwijn (Ajax Amsterdam), Brian Brobbey (Ajax Amsterdam), Noa Lang (PSV Eindhoven), Donyell Malen (Borussia Dortmund/Ger), Xavi Simons (Lipsia/Ger).