Genoa-Lecce, striscione dei tifosi liguri: “In questo calcio alla deriva, solo applausi a Gigi Riva”

In occasione del minuto di silenzio per omaggiare Gigi Riva, scomparso pochi giorni fa all’età di 79 anni, i tifosi del Genoa hanno esposto uno striscione per ricordare la leggenda del calcio. “In questo calcio alla deriva, solo applausi a Gigi Riva” si legge sul drappo esposto in Gradinata Nord durante il minuto di raccoglimento a Marassi, prima dell’inizio della partita contro il Lecce.