MOVIOLA – Genoa-Lecce: Vasquez stende Almqvist, Pairetto fischia rigore. Martinez para su Krstovic

Episodio da moviola in Genoa-Lecce con il calcio di rigore concesso da Pairetto ai giallorossi per un nettissimo fallo di Vasquez su Almqvist che si era incuneato in area. Sgambetto del difensore sudamericano e c’è il penalty, ma ecco che Krstovic, per nulla in un buon momento, si fa ipnotizzare da Martinez, che trova una grandissima parata e salva i suoi. Si resta sullo 0-0 a Marassi, decisione giusta a livello arbitrale.