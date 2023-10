Ippica, Arc de Triomphe 2023: trionfa Ace Impact del fantino italiano Demuro

Il fantino italiano Cristian Demuro e il suo cavallo Ace Impact conquistano il successo nel Grand Prix de l’Arc de Triomphe 2023, prestigiosa gara di galoppo che si disputa in Francia. L’azzurro si trovava in gruppo mentre i cavalli svoltavano verso il traguardo, poi a circa 300 metri dall’arrivo si è spostato a sinistra e ha attaccato per andare a vincere in solitaria su un percorso di 2,4 km. Il vantaggio di Ace Impact a 50 metri dal traguardo era così ampio che Demuro si è permesso il lusso di alzarsi dalla sella sulla linea e agitare trionfalmente il braccio destro. Ace Impact ha preceduto Westover e Onesto, rispettivamente secondi e terzo