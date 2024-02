Malagò su Milano-Cortina: “Piano opere desta preoccupazione da parte dello sport”

“Il piano opere per Milano-Cortina desta preoccupazione da parte dello sport. E’ stato evidenziato anche dalla Fondazione, noi siamo gli spettatori non interessati. Abbiamo un biglietto per assistere a questo spettacolo; noi ci occupiamo di musiche, coreografia, budget, sicurezza, ma qualcuno deve costruire il teatro”. Così Giovanni Malagò, presidente del Coni, durante la conferenza stampa post Giunta, a proposito della vicenda Milano-Cortina. “Vi siete concentrati sulla pista da bob che però ora ha il suo iter, con un suo piano B, ma al tempo stesso c’è tutto il resto del piano delle opere”, ha aggiunto. “Noi dovremmo lavorare a braccetto con Simico, sappiamo che è convocata un’assemblea e un cda, aspettiamo di sapere le decisioni”, conclude Malagò.