Genoa: fastidio al ginocchio per Retegui, in forte dubbio per il Milan

Notizie non confortanti in casa Genoa. Retegui è in forte dubbio per il Milan. Il centravanti della nazionale italiana è stato sostituito da Gilardino nel finale della sfida con l’Udinese per un piccolo fastidio al ginocchio. Oggi il tecnico del Grifone ha confermato il problema al ginocchio per l’italo-argentino. Il fastidio non è di grande entità, ma potrebbe costringere Retegui a dare forfait nell’ultima partita prima della sosta. Scaldano i motori Puscas oppure Messias, si passerebbe a un 4-3-2-1 con il solo Gudmundsonn punta.