Genoa-Atalanta, Gasperini: “Test importante in uno stadio difficile, De Ketelaere ha bisogno di conferme”

“Il Genoa è una squadra molto pericolosa che ti fa giocare male. Sta mettendo le basi per puntare in alto“. A dirlo è Gian Piero Gasperini, tecnico dell’Atalanta, in conferenza stampa alla vigilia del match di Marassi valido per la 24^ giornata di Serie A 2023/2024. “Affronteremo una squadra circondata da grande entusiasmo, che è cresciuta molto e che magari potrà ambire anche all’Europa. Allo stato attuale è un grande esempio visto l’entusiasmo che c’è e per noi sarà un test importante. Ci aspetta una prova di grande maturità in uno stadio difficile – ha proseguito Gasperini – Quest’Atalanta è diversa, soprattutto per caratteristiche, rispetto a quella che si qualificò in Champions, ma l’obiettivo è lo stesso: arrivare al risultato grazie al gioco“.

Infine, sui singoli: “Di De Ketelaere si parla molto, ma a mio avviso ha ancora bisogno di molte conferme. Ciò che sta facendo è importante, ma servono tante partite per raggiungere uno standard affidabile. Bisogna alzare l’asticella sempre più in alto. Muriel? Il gol segnato contro il Milan vale più di ogni trofeo. Quando resti nella memoria dei tifosi diventi praticamente immortale“.