Genoa-Atalanta, Gilardino: “Affrontiamo una squadra forte, servirà la partita perfetta”

Intervenuto in conferenza stampa, Alberto Gilardino ha presentato la gara Genoa-Atalanta, valevole per la 24^ giornata di Serie A 2023/2024: “Affronteremo un’avversaria molto forte, che ha fatto un percorso notevole e allenata da un perfezionista capace di creare qualcosa di unico. Gasperini è riuscito a fare qualcosa di davvero importante e la squadra ha raggiunto una dimensione di prestigio. Servirà la partita perfetta. Dovremo avere il nostro popolo dalla nostra, serviranno ferocia, adrenalina e gli occhi di chi vuole un’altra impresa contro una squadra al pari delle prime tre del campionato“.

“Dovremo giocare in 12, ma anche in 13, 14 o 15. Il nostro pubblico dovrà darci una mano e far sentire all’avversario pressione. Inoltre non potremo sbagliare nulla tatticamente – ha proseguito il tecnico del Grifone, che infine si è soffermato sui singoli – Messias è rientrato da una settimana e sta bene. In attacco abbiamo tante soluzioni, perciò c’è voglia di provare situazioni differenti: bisognerà tuttavia mantenere un determinato equilibrio“.