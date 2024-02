LIVE – Gigante femminile Soldeu 2024: prima e seconda manche in DIRETTA

Il live e la diretta testuale del gigante femminile di Bansko 2024, appuntamento valido per la Coppa del Mondo di sci alpino. L’Italia deve fare i conti con l’assenza per infortunio di Sofia Goggia nella terzultima prova della stagione tra le porte larghe. Sulla neve andorrana, tuttavia, sono presenti sia Federica Brignone, seconda nella classifica di specialità, sia Marta Bassino. Proveranno a regalarsi una gara importante altre sei azzurre: Lara Della Mea, Ilaria Ghisalberti, Roberta Melesi, Elisa Platino, Ambra Pomarè e Asja Zenere. A partire con i favori del pronostico sarà la campionessa elvetica Lara Gut-Behrami, che si trova saldamente alla guida della graduatoria di gigante e vuole provare a dire la sua anche in quella generale vista l’assenza della statunitense Mikaela Shiffrin. Pericolose, tra le altre, anche la svedese Sara Hector, la neozelandese Alice Robinson, la teutonica Emma Aicher e il trittico norvegese composto da Ragnhild Mowinckel, Kajsa Vickhoff Lie e Thea Louise Stjernesund. Sportface.it seguirà il gigante femminile di Soldeu 2024, fornendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale di entrambi i segmenti di gara. La prima manche scatterà alle ore 10.30 mentre la seconda manche prenderà il via alle ore 13.30.

COME SEGUIRE LA GARA IN TV



START LIST E PETTORALI DI PARTENZA

CALENDARIO E TAPPE DELLA STAGIONE 2023/2024

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5

GIGANTE FEMMINILE SOLDEU 2024 (DIRETTA)

14:24 – Vince Lara Gut-Behrami davanti a Alice Robinson e AJ Hurt. Quarta Brignone, sesta Bassino.

14:23 – Perde tutto il vantaggio anche Marta Bassino, anche lei fuori dal podio. Sesto posto.

14:22 – Niente da fare per Federica Brignone, visibilmente contrariata al traguardo. Quarta posizione a ventidue centesimi da Gut.

14:20 – E ora tocca alle nostre due campionese.

14:20 – Uuuuuhh! Alice Robinson dietro a Lara Gut di un centesimo! Che spettacolo questa seconda manche.

14:18 – Anche Stjernesund è dietro, terza la norvegese.

14:16 – Più indietro Zrinka Ljutic, sesta a +0.99.

14:14 – Non va troppo lontana dall’exploit AJ Hurt: è seconda a 15 centesimi da Gut.

14:12 – Attardata Mowinckel, sesta posizione per lei.

14:10 – Erroraccio anche di Sara Hector!! La svedese è solo quarta.

14:06 – Alti e bassi per Lara Gut. Errore sul muro che rovina una manche che poteva essere perfetta. Va comunque in prima posizione con 41 centesimi di vantaggio.

14:04 – Quarta posizione per Julia Scheib, a +0.86 da Holtmann.

14:03 – Non conclude la sua gara Lara Colturi, che sbaglia nel finale.

14:00 – Holtmann riesce a mantenere un minimo del suo vantaggio: 1:59.68 e primo posto.

13:58 – Paula Moltzan in seconda posizione a +0.65. La pista si sta rovinando molto nel finale, tutte con distacchi importanti da Haaser che ha già guadagnato cinque posizioni.

13:54 – Già cinque le posizioni guadagnateda Elisa Platino, che in queste gare si gioca la possibilità di conquistare l’accesso alle Finali di specialità.

13:49 – Gran finale di Ricarda Haaser, addirittura 80 centesimi di vantaggio su Richardson.

13:46 – Va i ntesta Britt Richardson. La canadese fa meglio di 13 centesimi rispetto a Elisa Platino.

13:44 – Dietro all’azzurra sia AnaBucik che Estelle Alphand.

13:41 – Brava Elisa Platino! Riesce ad andare avanti a tutte! Superata di sei centesimi Dvornik.

13:40 – Prova incolore di Liensberger, terza posizione per l’austriaca.

13:39 – Si prende la vetta Neja Dvronik in 2:00.77.

13:36 – Gasienica-Daniel riesce a sopravanzare Lysdahl: 2:00.93

13:31 – 2:01.58 per Lysdahl, la prima a scendere.

13:30 – Bentornati, amici di Sportface. Si parte con la seconda manche!

11:55 – Appuntamento alle 13:30 con la seconda manche.

11:55 – RISULTATI PRIMA MANCHE

11:50 – Marta Bassino guida la classifica al termine della prima manche. A soli tre centeseimi Federica Brignone. Qualificata alla seconda manche anche Elisa Platino.

11:41 – 39esima Ambra Pomaré a +3.60. Termina qui la prima manche delle italiane.

11:39 – 37esima posizione per Ilaria Ghisalberti, che paga + 2.86 dalla leader. Ora Ambra Pomaré.

11:31 – Fuori Lara Della Mea, che si prende molti rischi ed esce di scena.

11:25 – Intanto Roberta Melesi non riesce a rimanere nelle 30 e non prenderà parte alla seconda manche.

11:18 – Uuhhh! Caduta per Asja Zenere.

11:17 – Ventunesima posizione per Elisa Platino, a +1.40 dalla testa. Distacchi davvero minimi in questa prima manche.

11:12 – Peccato per Roberta Melesi, che rischia di cadere e arriva al traguardo con +2.75 di ritardo.

11:10 – A breve Melesi, Platino e Zenere, le altre tre italiane nelle 30.

11:07 – Altra buona manche di Lara Colturi, undicesima a +0.82.

11:00 – Sesta posizione per AJ Hurt, a +0.52 da Bassino.

10:56 – Bene Zrinka Ljutic, che si inserisce in top-5 con il quinto posto a +0.37.

10:52 – Sono scese le prime 13 atlete. Marta Bassino è in testa con 3 centesimi di vantaggio su Federica Brignone e 11 su Alice Robinson.

10:48 – Molto indietro anche Franziska Gritsch: nona a +1.17.

10:47 – Che peccato Direz! Gran manche della francese, in lotta per la prima posizione, ma va fuori a poche porte dal traguardo.

10:45 – Attardate sia Paula Moltzan che la polacca Gasienica-Daniel. Resistono le due azzurre in testa.

10:41 – Molto indietro Lara Gut-Behrami! Si prende pochi rischi, ma abbastanza lenta la svizzera. Ultima tra le sette scese finora. +0.61 per lei.

10:39 – E anche Alice Robinson non riesce a mettersi tra Marta e Federica. La talentuosa neozelandese è terza, a +0.11. Vediamo Lara Gut.

10:38 – Errore abbastanza grave per Sara Hector nella parte centrale. Dietro anche la svedese, quinta.

10:37 – Per ora restano avanti le due azzurre. Mowinckel è quarta, dietro di 50 centesimi.

10:34 – Uuuuhh! Federica Brignone vicinissima, ma non riesce a superare Bassino! 3 centesimi di distanza tra le azzurre.

10:33 – Stjernesund è dietro all’azzurra. Paga 19 centesimi. Tocca a Federica Brignone.

10:31 – Marta scende in 1:01.09.

10:28 – Si partirà subito con Marta Bassino.

10:25 – Buongiorno, amici di Sportface. Tutto pronto a Soldeu per la prima manche del gigante femminile.