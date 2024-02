Calcio, Serie A femminile: Juventus e Fiorentina tengono il passo della Roma

Nei posticipi della 16esima giornata della Serie A femminile vincono Juventus, Fiorentina e Inter. La classifica resta invariata nella parte alta, con la Roma in testa a 45 punti, le bianconere seconde a -8 e le viola terze a -9. Le nerazzurre mantengono il quarto posto a quota 26. Dopo il successo della Roma sul Napoli, le dirette inseguitrici non sbagliano contro Como e Sampdoria. La Juventus, al Pozzo di Biella, ne fa cinque; aprono Cantore e Girelli nel primo tempo, chiudono nella ripresa ancora Girelli, Boattin e Thomas. Sempre terza la Fiorentina, che chiude 2-1 la gara del Viola Park contro una coriacea Sampdoria. Viola avanti dopo 20′ con uno sfortunato autogol di Re, poi all’80’ il raddoppio di Johannsdottir. A due dalla fine, accorciano i blucerchiati con Dellaperuta e in pieno recupero sfiorano anche il clamoroso pari. Vittoria, infine, nell’anticipo delle 12, per l’Inter che supera a domicilio per 6-2 il Pomigliano. Di Magull (doppietta), Serturini, Bugeja, Robustellini e Jelcic. Inutili per i padroni di casa le due autoreti Fordos e Robustellini.