Gazzetta: Mourinho pronto a chiedere i danni d’immagine alla Roma

L’esonero di José Mourinho deciso martedì dalla Roma potrebbe avere ripercussioni a livello legale. Lo evidenzia la Gazzetta dello Sport, che riporta la concreta possibilità di una richiesta di pagamento per danni d’immagine che gli avvocati dello Special One avrebbero prospettato alla società giallorossa. Come motivazione è stata addotta la modalità dell’esonero. La CEO del club capitolino, Lina Souloukou, secondo quanto aggiunge la rosea, avrebbe evitato di partecipare al Globe Soccer di Dubai proprio per risolvere con il tecnico portoghese e il suo entourage senza dover passare dai tribunali.