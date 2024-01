Globe Soccer Awards, premio alla carriera a John Terry: “Lo dedico a Gianluca Vialli, ti voglio bene”

Il premio alla carriera a John Terry. Ai Globe Soccer Awards, in corso di svolgimento a Dubai, il leggendario ex difensore del Chelsea ha ricevuto il premio alla carriera ed ha fatto una dedica speciale: “Per me è un onore ricevere questo premio. I premi individuali sono fantastici traguardi, ma impossibili da raggiungere senza i compagni di squadra e gli allenatori. Vorrei dedicare questo premio questa sera all’uomo che mi ha regalato il mio debutto: Gianluca Vialli. Luca ha creduto in me e mi ha dato la mia prima opportunità al Chelsea, e gli sono molto grato per questo. Luca questo premio è per te! Ti voglio bene e ti ringrazio!”.