Probabili formazioni Roma-Verona: ventunesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Roma-Hellas Verona, match della ventunesima giornata di Serie A 2023/2024. La squadra giallorossa deve invertire la rotta e cerca il successo casalingo in un Olimpico che chiede un salto di qualità a Pellegrini e compagni. Di fronte un Verona rinfrancato dalla vittoria contro l’Empoli, che ha acceso la corsa salvezza degli scaligeri. In un mercato di gennaio che ha tolto a Baroni diversi elementi di qualità, il tecnico sta lavorando per trovare la quadratura del cerchio con gli elementi a disposizione. Ora la sfida ad una Roma che deve risalire diverse posizioni per continuare a sperare nella zona Champions League.

ROMA – Dybala torna dal 1′ al fianco di Lukaku. Viste le squalifiche di Mancini e Cristante difesa obbligatoria con Llorente, Huijsen e Kristensen. Sulle fasce Spinazzoli e Celik in vantaggio su Zalewski. A centrocampo Pellegrini, Bove e Paredes.

HELLAS VERONA – Emergenza a centrocampo. Nell’elenco degli squalificati, a Lazovic si aggiunge Duda. Saponara dal 1′. Djuric unica punta.

Le probabili formazioni di Roma-Hellas Verona

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Llorente, Huijsen, Kristensen, Celik, Pellegrini, Paredes, Bove, Spinazzola; Lukaku, Dybala

Ballottaggi:

Indisponibili: Smalling, Abraham, Aouar, Renato Sanches

Squalificati: Mancini, Cristante

Verona (4-2-3-1): Montipò; Tchatchoua, Dawidowicz, Magnani, Doig; Suslov, Folorunsho; Ngonge, Saponara, Mboula; Djuric

Ballottaggi: –

Indisponibili: –

Squalificati: Duda, Lazovic