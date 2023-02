Salto con gli sci, Rasnov 2023: cancellata seconda manche, vince Stroem e Lara Malsiner è decima

Top-10 italiana nel salto con gli sci nella tappa di Coppa del Mondo di Rasnov 2023. In Romania viene cancellata la seconda manche per le condizioni del vento divenute ormai proibitive, così è valida la classifica dopo il primo salto anche per la vittoria finale. Il trionfo è della norvegese Anna Odine Stroem, un punto di vantaggio sulla favorita Eva Pinkelnig (Austria). La connazionale Julia Muehlbacher completa il podio, mentre è ottima la prova delle sorelle Malsiner.

Lara entra tra le prime dieci proprio in decima posizione con un salto da 84.3 punti, tredicesima Jessica con 81.8 punti. Fuori dalle prime trenta Martina Zanitzer e Noelia Vuerich, in trentatreesima e trentaquattresima posizione. Sarebbero state eliminate dal secondo round che però non è mai stato effettuato su decisione degli organizzatori e della Fis che hanno valutato come non regolari le condizioni meteo sul trampolino HS97 rumeno.