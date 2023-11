Probabili formazioni Napoli-Inter: quattordicesima giornata Serie A 2023/2024

Le probabili formazioni di Napoli-Inter, match della quattordicesima giornata di Serie A 2023/2024. Scontro diretto d’alta classifica tra la campione in carica e la prima della classe. Fischio d’inizio alle 20:45 di domenica 3 dicembre nella cornice dello stadio ‘Maradona’, dove è atteso il pubblico delle grandi occasioni. L’ex Walter Mazzarri vuole dare continuità alla vittoria di Bergamo, prima del confronto con la Juventus. Simone Inzaghi, dopo il turn over ampio col Benfica, ripropone i titolarissimi. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva su Dazn, mentre Sportface.it vi terrà compagnia con aggiornamenti in tempo reale, le pagelle e le parole dei protagonisti.

NAPOLI – Pochi dubbi, al massimo un solo ballottaggio: Juan Jesus o Ostigard (con Natan a sinistra)? Brasiliano favorito. Poi Anguissa, Lobotka, Zielinski. Politano, Osimhen e Kvaratskhelia.

INTER – Riecco i titolari dopo le rotazioni in Portogallo. Due assenti di lusso: Bastoni e Pavard con Darmian e De Vrij nel terzetto con Acerbi. Dumfries e Dimarco padroni della fascia. Davanti Lautaro e Thuram.

Le probabili formazioni di Napoli-Inter

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Natan, Juan Jesus; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

Ballottaggi: Juan Jesus 60% – Ostigard 40%

Indisponibili: Mario Rui, Olivera, Lindstrom

Squalificati: –

Inter (3-5-2): Sommer; Darmian, de Vrij, Acerbi; Dumfries, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro Martinez

Ballottaggi: –

Indisponibili: Bastoni, Pavard

Squalificati: –