Frosinone-Sassuolo 4-2, Di Francesco: “Vittoria del gruppo, ora credono in quello che propongo”

“Penso che vedere queste partite ci riavvicina un pochino al calcio, dovrei guardare anche ai nostri errori, ma ci sono state due squadre che hanno creato una decina di palle gol a testa vuol dire che hanno giocato a calcio. Siamo partiti male all’inizio, loro sono stati veloci e loro hanno puntato con troppa facilità la linea difensiva. Sapevo che nel secondo tempo saremmo venuti fuori, questa è la vittoria del gruppo, di chi ha giocato meno, è entrato e mi ha dato tanto. E’ la vittoria del gruppo”. Lo ha detto l’allenatore del Frosinone, Eusebio Di Francesco, dopo la splendida vittoria in rimonta contro il Sassuolo: “Io personalmente ci credo e la cosa più importante è che ci credono i ragazzi in questo momento. Diamo merito anche al Sassuolo che ha creato grosse difficoltà all’inizio. Nonostante tutto abbiamo continuato a giocare, ero sicuro che l’avremmo recuperata, vincere è stato più bello: si vince anche soffrendo in questa categoria”.

E ancora: “Effettivamente loro nel secondo tempo hanno perso un po’ di palleggio. Io ho cambiato le uscite, nelle modifiche fatte ho trovato vantaggio a livello difensivo, davanti sono rimaste le stesse cose fatte a inizio partita, ma prima con meno velocità. Sono davvero contento che i ragazzi stanno credendo in quello che sto proponendo. Rivincita? Non ricordo più niente, è l’anno zero per me”. Su Totti in tribuna: “Mi auguro che si sia divertito in tribuna, ha visto delle giocate di qualità in questa partita. Per me è motivo d’orgoglio, abbiamo parlato in allenamento e lui era contento di questa ricerca del gioco. Lui è un esteta, mi auguro gli sia piaciuta questa partita”.