Vuelta 2023, ventunesima tappa Hipodromo de la Zarzuela – Madrid oggi in tv: orari e diretta streaming

La Vuelta a Espana 2023 si chiude oggi con la ventunesima e ultima tappa, la passerella finale di 101 chilometri dall’ Hipodromo de la Zarzuela a Madrid. La capitale spagnola incoronerà il vincitore dell’edizione numero 78 della corsa, al termine di tre settimane davvero estenuanti per i corridori. Una serata di festa quindi, che si concluderà molto probabilmente con uno sprint di gruppo. Di seguito tutte le informazioni per seguire la frazione conclusiva in tempo reale.

VENTUNESIMA TAPPA: PERCORSO E ALTIMETRIA

I TELECRONISTI E LA PROGRAMMAZIONE TV

ORARI, TV E STREAMING – L’ultima tappa si svolgerà in orari serali, come ormai è abitudine: partenza dal chilometro zero intorno alle 17:20 dopo la fase di trasferimento, con l’arrivo programmato dagli organizzatori in una fascia compresa tra le 19:50 e le 20:05. La diretta tv su Eurosport sarà integrale fin dalla partenza, con la possibilità di seguire la corsa anche in diretta streaming tramite Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, Now e Dazn. Sportface vi racconterà la Vuelta 2023 in tempo reale con aggiornamenti live, classifiche, video e molto altro ancora.