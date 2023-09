Frosinone-Sassuolo 4-2, Dionisi: “Nel secondo tempo è mancato l’atteggiamento giusto”

Il tecnico del Sassuolo, Alessio Dionisi, dopo la pesante sconfitta per 4-2 subita contro il Frosinone nel match valevole per la quarta giornata di Serie A 2023/2024, ha parlato ai microfoni di Dazn: “Con il primo tempo finito 2-0, la partita sarebbe potuta andare diversamente. Loro sono stati più bravi, noi meno. Sembrava che potessimo fare il terzo gol, siamo tornati nello spogliatoio con un po’ di amaro in bocca. Questo non deve essere un alibi, ma abbiamo provato a mettere la partita nella giusta direzione. Nel secondo tempo è mancato l’atteggiamento. Buon primo tempo, ma potevamo fare meglio. Abbiamo avuto occasioni, mentre nella ripresa l’atteggiamento non è stato positivo”.

“Siamo stati superficiali, questo ha riportato il Frosinone in partita. Loro anche hanno dei meriti ed hanno cambiato l’inerzia della partita. Oggi mi viene difficile pensare alle cose positive, mi aspettavo molto di più. Non siamo una squadra difensiva e non vinciamo i contrasti, ma abbiamo altre qualità. Dobbiamo metterci del nostro: o realizziamo di più o ci aiutiamo in fase difensiva. Abbiamo dei grandi demeriti, soprattutto nella mentalità. La consapevolezza cresce se si ottengono dei risultati“, ha aggiunto l’allenatore neroverde.