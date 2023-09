Coppa Davis 2023, Arnaldi: “Ho fatto il mio e sono contento di questo. Giocare per la Nazionale mi dà carica”

“Non è stato facile esordire venerdì, è stata davvero dura per tutti ma sono contento per come è andata. Abbiamo ottenuto questo risultato grazie al lavoro di squadra ma io ho fatto il mio e sono contento di questo”. Così Matteo Arnaldi ai microfoni di Sky Sport ha analizzato la vittoria su Leo Borg nella sfida Italia-Svezia di Coppa Davis a Bologna che ha regalat agli azzurri il passaggio del turno verso le Finals di Malaga in programma a novembre.

“Qui sono arrivato tardi, ho avuto bisogno di un po’ di tempo per adattarmi anche alla superfice ed è stato giusto così – ha continuato -. Comunque non è stato facile entrare in mischia, si è visto nel primo set con Garin, non ero presente, non facevo le giocate che volevo. Giocare per la nazionale mi piace perchè mi dà ulteriore carica e credo di poter fare la differenza perchè mi diverto. Alla fine posso dire che giocare in Coppa Davis è ancora più emozionante di quanti mi aspettassi, c’è un’atmosfera diversa. Specie in casa come qui a Bologna, tutti tifano per te e questo conta tanto”.