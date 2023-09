Monza-Lecce 1-1, Colpani: “Voglio far vedere le qualità che ho, peccato per il pareggio”

“Siamo stati sfortunati perché con la superiorità numerica nel secondo tempo abbiamo avuto diverse occasioni per far gol. C’è stato anche il gol annullato, peccato perché abbiamo fatto una grande partita. Come ho detto ad inizio stagione, quest’anno per me è importantissimo. Voglio trovare continuità, giocare, mettermi in mostra e far vedere le qualità che ho”. Lo ha detto il centrocampista del Monza, Andrea Colpani, protagonista nel pareggio contro il Lecce con un gol: “Sono contento perché se si dà continuità a tutto questo, si alza il livello. Non guardiamo mai alla scorsa stagione: è una cosa che ci ripetiamo sempre. Abbiamo perso dei giocatori, ma ne sono anche arrivati degli altri che sono forti. C’è bisogno di tempo per riorganizzare le idee e ritrovare il passo dello scorso anno. Il dottore Galliani pensa che io possa fare doppia cifra? Grande soddisfazione”.