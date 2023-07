Frosinone-Salernitana 1-1: il tabellino dell’amichevole

Finisce 1-1 l’amichevole tra Fiorentina e Salernitana allo ‘Stirpe’. Dopo un primo tempo senza reti, i gol arrivano nel finale di partita. Al 33’ del secondo tempo, Garritano guida una ripartenza e offre un rigore in movimento a Gelli che col piattone destro non perdona. Al 41’ arriva il pareggio della Salernitana con Valencia che dialoga con Maggiore, penetra in area e batte Turati.

Il tabellino

Reti: 33’ st Gelli (F), 41’ st Valencia (S).

Frosinone: Turati, Oyono, Marchizza (41’ st Haoudi), Mazzitelli (37’ st Kujabi), Monterisi, Romagnoli (29’ st Szyminski), Harroui (15’ stKvernadze), Brescianini (15’ st Gelli), Cuni (15’ st Borrelli), Caso (1’ st Garritano), Baez. All. Eusebio Di Francesco

A disposizione: Palmisani, Klitten, Macej, Bidaoui, Selvini.

Salernitana: Allocca, Bradaric, Sambia (16’ st Maggiore), Bohinen (16’ st Boultam), Botheim (29’ st Valencia), Coulibaly L. (29’ st Coulibaly M.), Kastanos (29’ st Iervolino), Gyomber (29’ st Fazio), Lovato (29’ st Motoc), Candreva (29’ st Sfait), Pirola (29’ st Bronn). All. Sousa

A disposizione: De Matteis, Di Giorgio.

Arbitro: Francesco Fourneau di Roma 1.

Assistenti: Alessandro Giallatini (sez. Roma 2) – Damiano Margani (sez. Latina).

IV Uomo: Giacomo Camplone (sez. Pescara).

Angoli: 7 – 6