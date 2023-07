Sonego-Wawrinka oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Umago 2023

Lorenzo Sonego se la vedrà contro Stan Wawrinka nella semifinale dell’ATP 250 di Umago 2023, torneo di scena sui campi in terra battuta della località croata. Il torinese è reduce dalla sofferta vittoria ai danni dello spagnolo Jaume Munar, caduto soltanto al terzo e decisivo set. Lo svizzero, invece, è riuscito a chiuderla in due parziali contro l’altro iberico Roberto Carballes Baena. Sarà Sonego a partire favorito secondo le quote dei bookmakers.

L’azzurro, infatti, si lascia preferire sotto il punto di vista fisico. L’ex campione Slam elvetico, infatti, è ancora alla piena ricerca della quadra atletica e tecnica dopo gli ultimi anni caratterizzati dai tanti problemi di natura medica. Wawrinka, però, sta dimostrando di trovarsi a proprio agio sul rosso croato. Motivo per cui Lorenzo dovrà stare molto attento se vuole guadagnarsi una finale alla portata contro uno tra il bombardiere australiano Alexei Popyrin oppure il connazionale Matteo Arnaldi. La speranza è che possa andare in scena un derby azzurro.

Sonego e Wawrinka scenderanno in campo oggi (sabato 29 luglio). I due giocatori sono pianificati come terzo ed ultimo incontro della giornata sul Goran Ivanisevic Stadion con inizio fissato non prima delle ore 21.00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento croato attraverso i canali di riferimento Sky Sport Summer (201) e Sky Sport Tennis (205). I telespettatori potranno seguire l’evento anche su SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sarà disponibile pure una diretta streaming attraverso le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky), SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e NOW. Anche Sportface.it seguirà il penultimo atto tra Sonego e Wawrinka attraverso una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.