Wta Varsavia 2023: interrotta e rinviata a domani la semifinale tra Swiatek e Wickmayer

E’ stato interrotto sul punteggio di 6-1 5-5 in favore di Iga Swiatek il match valevole per la semifinale del Wta 250 di Varsavia 2023 contro Yanina Wickmayer. La giocatrice polacca è stata avanti 5-2 nel secondo set ed ha avuto tre match point sul 5-3, ma non è riuscita a trovare il colpo del ko ed è stata agganciata dalla sua avversaria. Dopo 1h38′, la sfida è stata dunque sospesa per oscurità e rinviata a domani, domenica 30 luglio. Poco male per la numero uno del mondo, che in caso di vittoria troverebbe in finale Laura Siegemund, che oggi ha trascorso in campo circa sei ore.