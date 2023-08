Frosinone-Napoli: orario, canale e come vederla in tv e in streaming

L’attesa è finita. Comincia un nuovo campionato di Serie A e si riparte dal Benito Stirpe di Frosinone dove i ciociari ospitano i campioni d’Italia in carica, il Napoli di Kvaratshkelia ed Osimhen per una prima giornata tutta da vivere. La partita si disputerà sabato 19 agosto con fischio d’inizio fissato per le ore 18:30 e verrà trasmesso in diretta e in esclusiva su Dazn. C’è anche la possibilità di vederla sul decoder di Sky, esclusivamente per chi è abbonato a Dazn e per chi paga il supplemento ‘Zona Dazn’ ovvero i canali di Dazn visibili sul satellite.