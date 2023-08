Formazioni ufficiali Empoli-Verona: Serie A 2023/2024

Le formazioni ufficiali di Empoli-Verona, match della prima giornata di Serie A 2023/2024. Fischio d’inizio alle 18:30 per una delle due gare che apriranno la prima giornata. Gli azzurri di Zanetti cercano i primi tre punti dopo l’ottima stagione scorsa, il Verona, reduce dalla salvezza ottenuta allo spareggio, vuole certezze in più. Ecco i protagonisti in campo. Ecco le scelte di Zanetti e Baroni.

Le formazioni ufficiali

Empoli: Capirle, Ebuhei, Ismajli, Luperto, Cacace, Marin, Grassi, Cancellieri, Baldanzi, Gyasi, Caputo

Verona: Montipò, Dawidowicz, Magnani, Coppola, Terracciano, Hongla, Duda, Doig, Mboula, Ngonge, Folorunsho