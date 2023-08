Bundesliga 2023/24, fioccano i gol nella prima giornata: il Leverkusen passa sul Lipsia. Goleada Stoccarda

Una prima giornata ricca di gol e di spettacolo, come di solito accade comunque in Bundesliga. Nel pomeriggio di sabato 19 agosto, il calendario ci ha mostrato un squisito Bayer Leverkusen-Lipsia che ha portato in cascina in totale 5 reti e tantissimi spunti. Alla fine passano i rossoneri per 3 reti a 2, grazie alle firme di Frimpong, Tah e nella seconda ripresa del gioiellino Wirtz. A nulla sono valse dunque le reti del solito Dani Olmo e di Openda. Al Bayer, dunque, il primo scontro diretto del campionato.

Gol e spettacolo anche nella sfida fra Ausburg e Borussia Monchengladbach che hanno dato vita ad un match pieno di capovolgimenti. La partita sembra iniziare alla grande per gli ospiti, che vanno sul doppio vantaggio con le reti di Itakura e di Cvancara. Al 29esimo è Rexchbecaj a dimezzare il vantaggio che dopo 6 minuti viene di nuovo ad essere di più due grazie alla rete di Ngoumou. L’intervallo si conclude con la rimonta dell’Ausburg: prima Bauer e poi Michel su rigore. Padroni di casa che vanno avanti con Vargas per il vantaggio che potrebbe essere decisivo. A idee diverse ancora Cvancara che, al 97esimo, da rigore non sbaglia il definitivo 4-4.

Inaugurano bene il campionato il Wolfsburg e lo Stoccarda che passano, rispettivamente, con la neo promossa Heidenheim grazie alla doppietta di Wind. Per lo Stoccarda vittoria rotonda, invece, contro il Bochum: 5-0 firmato Guirassy (doppietta), Silas (doppietta) e Zagadou. Vittoria esterna per il Friburgo contro l’Hoffenheim. Decisive le reti di Sallai e l’autogol di Szalai. A nulla vale il gol di Kabak.