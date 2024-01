United Cup 2024: la Germania piega l’Australia al doppio decisivo, raggiunge la Polonia in finale

Impresa della Germania, che piega l’Australia, davanti ai propri tifosi, al doppio decisivo nella semifinale di United Cup 2024. Incontro che si è aperto con il singolare femminile. Sfida tra le veterane Tomljanovic, numero 275 della classifica Wta, e Kerber, numero 900, tornata dopo la pausa per la nascita della figlia. A spuntarla è la tedesca al tie-break del terzo set dopo due ore e mezza di gioco. 4-6 6-2 7-6(7) il punteggio a favore della classe 1988. Primo set con grandi difficoltà al servizio da entrambe le parti. Sono tre i break concessi da Tomljanovic, che sfrutta le quattro battute perse da Kerber per prendersi il primo parziale. Nel secondo set arriva la reazione della tedesca, che toglie tre volte il servizio all’australiana e porta il match al terzo set. Terzo parziale in cui Kerber serve per il match sul 6-5, ma non riesce a capitalizzare il vantaggio facendosi trascinare al tie-break dall’australiana. Tie-break in cui la tedesca salva due match point per poi chiudere sul servizio di Tomljanovic 9-7. Dopo la vittoria a sorpresa di Kerber, Zverev può portare la Germania in finale battendo De Minaur, reduce dalla vittoria incredibile contro Djokovic. Il numero 7 della classifica Wta vince il primo set 7-5, ma si fa rimontare perdendo i successivi due 6-3 6-4. Nel primo parziale Zverev sfrutta l’unica palla break concessa dall’australiano, 0-40 sul 5-5, per andare sopra di un break e chiudere nel game successivo 7-5. De Minaur entra in partita e nei successivi due set concede una sola palla break e ottiene una delle sue classiche vittorie in rimonta, passando la palla al doppio decisivo.

Doppio misto in cui è sceso in campo di nuovo Zverev, affiancato da Siegemund, per la Germania. Per l’Australia in campo l’esperto doppista Ebden insieme a Hunter. Partita combattutissima con i tedeschi che si sono aggiudicati il tie-break del primo set per 7-2. Gli australiani rispondono con un altro 7-2 nel tie-break del secondo set rimandando tutto al tie-break decisivo. Zverev e Siegemund sprecano un match point sul loro servizio sul 9-8. Le coppie salvano due match point per parte, ma sui propri servizi. Sul 13-14 Ebden e Hunter perdono la battuta e sono costretti a cedere per 15-13 e a veder sfumare per un soffio la finale. Finale in cui la Germania affronterà la favoritissima Polonia, che oggi con le sue due punti, Hurkacz e Swiatek, ha archiviato la pratica Francia ai singolari.