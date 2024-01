Frosinone-Monza, infortunio per Di Gregorio: portiere costretto a uscire, entra Sorrentino

Infortunio al ginocchio per Michele Di Gregorio e il portiere del Monza è costretto a uscire al 40′ contro il Frosinone. L’estremo difensore, quello che ha effettuato più parate fin qui in Serie A, alza bandiera bianca per un problema fisico al ginocchio dopo essere stato a lungo a terra. Al suo posto entra il giovane Alessandro Sorrentino, che aveva già giocato quest’anno contro il Lecce, provocando peraltro un rigore a causa di un suo passaggio sconsiderato al 1′.