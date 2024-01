Inter-Verona 2-1, Inzaghi: “Polemiche Hellas? Anche io ho perso partite così”

“È importante vincere questo tipo di partite. In fase di possesso la squadra mi è piaciuta anche se dovevamo essere più precisi, abbiamo trovato un avversario di valore che ha fatto un’ottima partita. Gli ultimi minuti li abbiamo vissuti tutti, dopo il gol di Henry abbiamo avuto un paio di occasioni, poi abbiamo avuto il 2-1 e il rigore contro. È stata una partita di sofferenza, ma anche queste gare sono molto importanti”. Queste le parole dell’allenatore dell’Inter, Simone Inzaghi, dopo la vittoria incredibile contro il Verona nel giorno dell’Epifania, ai microfoni di Dazn così come riportato da Adnkronos: “Sogliano ha parlato di mancanza di rispetto? Ne ho perse anche io partite così, chiaramente ci sta. Penso che sia stata un’ottima partita, il rigore per il Verona era giusto: Darmian sapeva di aver toccato l’avversario”.

E ancora: “Lautaro ha fatto 100′ di grande livello? Con un altro svolgimento della partita gli avrei tolto i minuti finali, ma non ha dato segnali ed è andato bene. Abbiamo finito il primo round e abbiamo 48 punti, un ottimo bottino. C’è un’altra squadra che sta tenendo il passo, il Milan e le altre sono pronte ad aspettare qualche passo falso. Abbiamo fatto un ottimo girone d’andata, le ultime gare sono state meno brillanti. Da Genova e da una gara sofferta come oggi possono arrivare indicazioni importanti”.