Pallanuoto, Europei femminili 2024: il Setterosa rompe il ghiaccio, 20-11 ad Israele

Senza convincere fino in fondo, il Setterosa batte 20-11 Israele nella prima giornata del girone B degli Europei 2024. La nazionale di Carlo Silipo si affida alle quattro reti di Palmieri e alle triplette di Picozzi e Marletta per superare il primo esame di Eindhoven, ma domani alle 17:30 sarà necessario alzare l’asticella contro la Francia, prima dell’altro impegno di domenica contro la Spagna. Nei primi tre quarti Israele segna due gol in ogni ripresa. L’Italia invece apre con 6 reti, sfruttando le superiorità numeriche e sorprendendo le avversarie in ripartenza. La fuga si registra nella seconda ripresa con le marcature di Picozzi, Bettini, Palmieri e Marletta, che permettono al Setterosa di salire sul 10-2. Tanti segnali per Silipo, tra ripartenze ben orchestrate e un’ottima varietà di soluzioni offensive. Nell’ultimo periodo, con il risultato in cassaforte sul 17-6, però c’è qualche incertezza di troppo. Israele mette in fila tre punti, le azzurre risalgono con un rigore di Marletta e un tiro incrociato di Picozzi, ma concedono ancora qualcosa di troppo a Yaacobi e compagne. Un bel pallonetto di Tabani regala quota 20 alle azzurre, che dovranno fare meglio in fase difensiva nei prossimi impegni. “Prendere dieci o undici gol non va bene – ha detto Picozzi -. Dobbiamo essere velocissime a vedere gli errori e a ripartire più forti. Siamo entrate forti, questo deve rimanere ma domani dobbiamo fare meglio”. “La fase difensiva è stata la fase di gioco che mi è piaciuta di meno. Abbiamo fatto tanti gol, con tante soluzioni, ma abbiamo concesso troppo. Dobbiamo crescere su questa fase, perché è la nostra forza”, il commento di Silipo.