Frosinone-Milan 2-3, Di Francesco: “Mancato un pizzico di malizia, sfortunati sul terzo gol”

Il tecnico del Frosinone Di Francesco ha commentato, ai microfoni di Dazn, la sconfitta in rimonta contro il Milan allo Stirpe: “Dopo una prestazione del genere da fastidio non portare a casa nulla. Ci è mancato un pizzico di malizia in determinate situazioni, come sul corner da cui è arrivato il 2-2. Dispiace, perché la squadra ha tenuto testa alla grande al Milan. La prestazione però rimane. La nostra forza nasce dalla volontà di costruire e non di difendere bassi. Il terzo gol è figlio di un rimpallo sfortunato”.