Highlights e gol Sorrento-Crotone 1-1: Serie C 2023/2024 (VIDEO)

di Redazione 4

Gli highlights e le azioni salienti di Sorrento-Crotone 1-1, match del girone C di Serie C. Al 23′ la squadra ospite sblocca il risultato. Tribuzzi raccoglie un cross dalla sinistra all’altezza del secondo palo e calcia di controbalzo incrociando in rete. Il Crotone sembra essere in controllo del gioco, ma al 41′ subisce il pareggio. L’arbitro vede un fallo di Tumminello su Fusco e concede il calcio di rigore. Dagli undici metri va De Francesco, che non sbaglia.