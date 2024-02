Coppa d’Africa 2024, impresa della Costa d’Avorio: in dieci rimonta il Mali e va in semifinale

La Costa d’Avorio si qualifica per la semifinale di Coppa d’Africa, dove dovrà vedersela contro la Repubblica Democratica del Congo. Una partita incredibile con il Mali avanti di un uomo e di un gol che però prende gol al 90′ e al 122′ per una delusione cocente.

A differenza degli altri impegni la Costa d’Avorio gioca bene, ma è costretta a farlo per più di un tempo in dieci uomini. Al 43′ Kossounou riceve il secondo giallo e lascia in 10 i suoi. Il Ct Fae decide di sacrificare Pepe e schiera Singo. La mossa è giusta perché la Costa d’Avorio si riorganizza bene. Al resto pensa Fofana che para quel che c’è da parare. Nella ripresa però il portiere viene punito dalla magia di un singolo. Al 71′ il neo entrato Nene alza la testa e lascia partire dalla distanza un tiro che si infila all’incrocio dei pali, alle spalle dell’incolpevole estremo difensore. L’assedio finale però premia la Costa d’Avorio, già vicina al pareggio con un colpo di testa di Diakite nel finale. Un flipper nel recupero favorisce Adingra che inizia l’azione col destro, ma va a concludere col sinistro, anticipando in area i due difensori del Mali. Si va ai supplementari. E quando tutto ormai sembra far presagire i calci di rigore ci pensa Diakite al minuto numero 122 a siglare il gol che vuol dire semifinale: 2-1, una rimonta che fa impazzire di gioia un popolo intero.